Big Tech нарощує інвестиції у штучний інтелект

Американські технологічні гіганти продовжують вкладати рекордні суми у розвиток штучного інтелекту, повідомляє Reuters. Йдеться насамперед про Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms та Oracle, які активно розширюють дата-центри, купують сервери та інше обладнання для підтримки AI-сервісів.

За оцінками Reuters на основі консенсус-прогнозів LSEG, уже до 2027 року сукупні капітальні витрати цих компаній можуть перевищити обсяг їхнього вільного грошового потоку. Очікується, що операційний грошовий потік п'яти корпорацій зросте приблизно на 340 мільярдів доларів порівняно з 2025 роком, тоді як капітальні витрати збільшаться приблизно на 534 мільярди доларів.

Іншими словами, на кожен додатковий долар операційного грошового потоку компанії витрачатимуть близько 1,57 долара на нові інвестиції. Саме тому інвестори дедалі уважніше аналізують квартальні звіти Big Tech, щоб зрозуміти, чи починають витрати на штучний інтелект приносити очікувану фінансову віддачу.

Водночас перші позитивні сигнали вже є. Microsoft повідомила, що річний дохід її AI-бізнесу перевищив 37 мільярдів доларів, а хмарний підрозділ Amazon Web Services у першому кварталі продемонстрував зростання виручки на 28%.

Чому інвестори все більше хвилюються за грошові потоки

Попри активне зростання доходів, головною проблемою для ринку залишається вільний грошовий потік компаній. Інвестори побоюються, що масштабні інвестиції в інфраструктуру можуть тривалий час перевищувати фінансову віддачу від AI-проєктів.

Наприклад, Microsoft у другому фінансовому кварталі отримала 35,8 мільярда доларів операційного грошового потоку, але її капітальні витрати досягли 37,5 мільярда доларів. У Amazon операційний грошовий потік за останні 12 місяців зріс на 30% — до 148,5 мільярда доларів, однак вільний грошовий потік скоротився лише до 1,2 мільярда доларів.

Найбільше занепокоєння серед інвесторів викликає Oracle. Від початку року акції компанії втратили близько 36%, а її вільний грошовий потік став від'ємним. Для фінансування подальшого розширення хмарної інфраструктури Oracle планує залучити від 45 до 50 мільярдів доларів через боргові інструменти та випуск акцій.

Аналітики зазначають, що найближчі два-три роки стануть вирішальними для всього сектору. Якщо штучний інтелект не забезпечить помітного зростання доходів, прибутковості та грошових потоків, ринок може почати переглядати оцінку вартості найбільших технологічних компаній.