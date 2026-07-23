Инвесторы делают ставку на дальнейшее развитие искусственного интеллекта

Азиатские фондовые рынки выросли после того, как Alphabet и Tesla обнародовали квартальные результаты, сообщает Reuters. Особое внимание инвесторов привлекло заявление Alphabet об увеличении капитальных затрат в 2026 году, что свидетельствует о сохранении высоких темпов инвестиций в развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Именно эти расходы могут стать мощным драйвером для азиатских производителей полупроводников. На этом фоне южнокорейский индекс KOSPI вырос более чем на 3%, а среди лидеров торгов оказались SK Hynix и Samsung Electronics. Японский индекс Nikkei также завершил сессию в "зеленой" зоне.

Аналитики отмечают, что главный вопрос для рынка сейчас заключается не в том, существует ли спрос на технологии искусственного интеллекта, а в том, когда масштабные инвестиции начнут приносить компаниям ощутимый рост прибыли. Пока что больше всего выигрывают производители чипов, памяти и оборудования, которые получают заказы еще на начальном этапе инвестиционного цикла.

Рынок оценивает перспективы Big Tech и политику центральных банков

Несмотря на позитивные настроения в Азии, инвесторы остаются осторожными в преддверии публикации квартальной отчетности Microsoft, Meta и Amazon, которая ожидается на следующей неделе. Именно эти компании могут подтвердить или опровергнуть ожидания относительно дальнейшего масштабного финансирования AI-проектов.

В то же время внимание рынка приковано к предстоящему решению Европейского центрального банка и ожиданиям в отношении Федеральной резервной системы США. Трейдеры все чаще предполагают, что американский регулятор может быстрее перейти к повышению процентных ставок, если инфляционное давление усилится.

Дополнительным фактором неопределенности остается геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Из-за роста рисков для мировой экономики инвесторы внимательно следят за динамикой инфляции, валютного рынка и дальнейшими решениями центральных банков, которые могут существенно повлиять на настроения на фондовых биржах.

Обратите внимание, что крупнейшие технологические компании США начинают получать прибыль от развития искусственного интеллекта, однако расходы на инфраструктуру растут еще быстрее. Инвесторы все внимательнее следят за тем, смогут ли Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta и Oracle оправдать масштабные вложения в ИИ.