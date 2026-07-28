Самая большая распродажа акций производителей чипов за последние годы

Азиатский рынок полупроводников пережил резкое падение, а самый большой удар пришелся на Южную Корею, сообщает Reuters . Инвесторы начали активно продавать акции производителей чипов из-за сомнений в высоких оценках компаний, финансировании инфраструктуры искусственного интеллекта и усилении конкуренции со стороны китайских производителей.

Больше всего потеряли Samsung Electronics – ее акции упали на 13,4%, что стало самым плохим однодневным результатом почти за два десятилетия. Бумаги SK Hynix подешевели еще сильнее – на 14,7%, что существенно потянуло вниз южнокорейский индекс KOSPI, завершивший торги со спадом на 10,8%.

Негативная динамика охватила и другие азиатские компании. Японская Kioxia Holdings потеряла 18,3%, а тайваньская MediaTek – почти 10%. В преддверии акции SK Hynix в США также снизились на 7,5%, опустившись ниже цены первоначального размещения.

Аналитики отмечают, что рынок начал переоценивать перспективы компаний, являвшихся главными бенефициарами бума искусственного интеллекта. Даже сильные финансовые результаты отдельных корпораций уже не способны поддержать котировки, ведь инвесторы все больше сосредотачиваются на рисках окупаемости многомиллиардных вложений.

Почему инвесторы начали сомневаться в буме искусственного интеллекта

Одним из главных факторов ухудшения настроений стали сообщения о технологическом прогрессе Китая. На рынке появилась информация, что китайские компании работают над собственным оборудованием для глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV), что может ускорить развитие местного производства памяти и усилить конкуренцию на мировом рынке.

Дополнительное давление создало успешное биржевое размещение китайского производителя памяти CXMT, усилившее опасения относительно предстоящего избытка предложения и возможного падения цен на микросхемы. В то же время, сообщение о том, что Nvidia может оказать финансовую поддержку масштабному проекту дата-центров OpenAI примерно на 250 миллиардов долларов, вызвал вопрос о том, насколько производитель чипов фактически финансирует собственных клиентов.

Еще одним фактором стала популярность дешевых китайских моделей искусственного интеллекта с открытым кодом, в том числе Kimi K3. Инвесторы предполагают, что если такие модели будут нуждаться в меньшем количестве вычислительных ресурсов, то будущий спрос на дорогие ШИ-чипы и высокоскоростную память может оказаться ниже прогнозируемого ранее.

Эксперты отмечают, что риски для ведущих азиатских производителей носят преимущественно долгосрочный характер. Несмотря на быстрое развитие китайских компаний, в сегменте современной памяти HBM они по-прежнему существенно отстают от южнокорейских лидеров, поэтому конкуренция в этом направлении еще не станет определяющим фактором в ближайшее время.

Кстати, американские технологические компании с начала 2026 года сократили почти 140 тысяч работников , одновременно увеличивая затраты на развитие искусственного интеллекта. Инвесторы внимательнее оценивают, окупятся ли рекордные вложения в AI-инфраструктуру и как они повлияют на финансовые результаты корпораций.