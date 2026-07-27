Технологічні компанії скорочують витрати на персонал і нарощують інвестиції в ШІ

Американський технологічний сектор переживає масштабну реструктуризацію. За даними Financial Times та компанії Challenger, Gray & Christmas, від початку 2026 року техкомпанії скоротили майже 140 тисяч робочих місць, що становить понад третину всіх корпоративних звільнень у США.

Найбільші хмарні провайдери – Amazon, Alphabet, Meta та Microsoft – уже звільнили близько 50 тисяч працівників, або приблизно 6% свого сукупного штату. Однією з головних причин називають переорієнтацію фінансових ресурсів на розвиток інфраструктури для штучного інтелекту.

Чотири технологічні гіганти планують сукупно інвестувати близько 725 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів, необхідних для розвитку AI-сервісів. Окремо Oracle оголосила про намір вкласти ще 70 мільярдів доларів у створення інфраструктури для клієнтів, що працюють зі штучним інтелектом, зокрема OpenAI.

Водночас такі витрати вже позначаються на фінансовому становищі компаній. Oracle у червні скоротила понад 20 тисяч співробітників, після чого агентство S&P знизило її кредитний рейтинг, звернувши увагу на слабкий грошовий потік і невизначеність щодо окупності масштабних інвестицій.

Чи справді штучний інтелект став причиною звільнень

Керівники низки корпорацій пояснюють скорочення персоналу зростанням продуктивності завдяки використанню штучного інтелекту. За інформацією Challenger, Gray & Christmas, із травня 2023 року AI згадувався як причина приблизно 170 тисяч корпоративних звільнень.

Зокрема, керівник Block Джек Дорсі, коментуючи звільнення майже половини з 10 тисяч працівників компанії, заявив, що впровадження ШІ змінило потребу в чисельності персоналу.

Втім, не всі експерти погоджуються з таким поясненням. Професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Енріко Моретті вважає, що посилання на штучний інтелект часто використовується як аргумент для виправдання помилок надмірного найму в попередні роки.

Цю думку частково підтверджує й реакція фондового ринку. За даними Financial Times, компанії, які пояснювали скорочення впровадженням ШІ, упродовж 30 торгових днів після таких заяв відставали від індексу Nasdaq майже на 10%, тоді як акції інших компаній втрачали близько 4%. Водночас профільні AI-компанії, зокрема Anthropic та OpenAI, продовжують активно наймати нових спеціалістів, що свідчить про перерозподіл кадрів усередині технологічної галузі.

До речі, найбільші технологічні компанії США тим часом починають отримувати прибутки від розвитку штучного інтелекту, однак витрати на інфраструктуру зростають ще швидше. Інвестори дедалі уважніше стежать за тим, чи зможуть Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta та Oracle виправдати масштабні вкладення в AI.