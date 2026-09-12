Як Microsoft вийшла на біржу і почалася історія зростання акцій

Microsoft провела первинне публічне розміщення акцій 13 березня 1986 року, йдеться в історії виходу компанії на ринок. Початкова ціна становила 21 долар за акцію, а до завершення першого торгового дня котирування піднялися до 28 доларів. Компанія залучила завдяки IPO близько 61 мільйона доларів.

Для Microsoft це був лише початок масштабного біржового успіху. За даними самої компанії, у період з 1986 до 1996 року її акції зросли більш ніж у 100 разів. Microsoft називає цей період одним із ключових етапів перетворення компанії на світового технологічного гіганта.

Важливо враховувати, що за десятиліття Microsoft кілька разів проводила дроблення акцій. Зокрема, перший split відбувся у 1987 році, а загалом до 2003 року компанія провела дев'ять дроблень. Після останнього з них одна первісна акція Microsoft відповідала 288 акціям.

Тому порівнювати історичну ціну IPO у 21 долар із сучасною ціною акції без урахування split некоректно. Саме дроблення змінювали кількість акцій у власності інвесторів, але не створювали додаткової вартості самі по собі.

Ключовим фактором зростання Microsoft у ті роки стало поширення персональних комп'ютерів. Компанія вже мала сильні позиції завдяки MS-DOS, який використовувався на IBM PC, а згодом важливим драйвером став розвиток операційної системи Windows. Microsoft також розширювала лінійку програмного забезпечення для бізнесу та звичайних користувачів.

У 1989 році компанія випустила першу версію Office, а у 1990 році Windows 3.0 отримала значно ширше поширення. Сама Microsoft у своїй історичній хронології називає Windows ключовою частиною стратегії компанії на початку 1990-х років.

Чому акції Microsoft зростали так швидко

Успіх акцій Microsoft був пов'язаний не лише з популярністю окремих програм. Компанія опинилася в центрі масштабної зміни технологічного ринку – переходу до масового використання персональних комп'ютерів.

Чим більше комп'ютерів з'являлося у домівках та офісах, тим більшим ставав потенційний ринок операційних систем і програмного забезпечення. Microsoft могла масштабувати продажі своїх продуктів без необхідності пропорційно збільшувати фізичне виробництво, як це відбувається у традиційних промислових компаній.

Важливу роль відігравала й екосистема Microsoft. Windows створювала основу для використання інших продуктів компанії, зокрема програм для роботи з документами, таблицями та іншими завданнями. Це допомагало Microsoft зміцнювати позиції на ринку та збільшувати кількість користувачів.

Показовим є і масштаб самої компанії на момент IPO. У 1986 році річний обсяг продажів Microsoft становив близько 197,5 мільйона доларів, а штат налічував 1 153 працівники.

Уже через десять років Microsoft була зовсім іншою за масштабом компанією. Саме тому історія її акцій часто наводиться як приклад того, наскільки значним може бути ефект довгострокового інвестування у компанію, яка перебуває на етапі швидкого розширення.

Водночас результат Microsoft не означає, що будь-яка технологічна компанія повторить такий шлях. Інвестор, який купує акції на ранньому етапі, бере на себе ризик того, що бізнес може не виправдати очікувань. У випадку Microsoft ставка виявилася надзвичайно успішною завдяки поєднанню технологічного тренду, масштабованої бізнес-моделі та сильних продуктів.

Отже, 21 долар на IPO стали відправною точкою одного з найвражаючих біржових зростань в історії технологічного сектору. За даними Microsoft, уже до 1996 року її акції зросли більш ніж у 100 разів, а подальший розвиток компанії перетворив Microsoft на одного з найбільших гравців світового технологічного ринку.

Раніше ми говорили, що у 2019 році Microsoft інвестував 1 мільярд доларів в OpenAI, коли компанія ще не була глобальним феноменом, яким стала після запуску ChatGPT. За цією угодою стояла ставка не просто на окремий стартап, а на майбутнє штучного інтелекту та величезні обчислювальні ресурси, необхідні для його розвитку.