Как Microsoft вышла на биржу и началась история роста акций

Microsoft провела первичное публичное размещение акций 13 марта 1986 года, говорится в истории выхода компании на рынок. Начальная цена составляла 21 доллар за акцию, а к концу первого торгового дня котировки поднялись до 28 долларов. Благодаря IPO компания привлекла около 61 миллиона долларов.

Для Microsoft это было лишь началом масштабного биржевого успеха. По данным самой компании, в период с 1986 по 1996 год ее акции выросли более чем в 100 раз. Microsoft называет этот период одним из ключевых этапов превращения компании в мирового технологического гиганта.

Важно учитывать, что за десятилетие Microsoft несколько раз проводила Дробление акций. В частности, первый сплит состоялся в 1987 году, а всего до 2003 года компания провела девять дроблений. После последнего из них одна первоначальная акция Microsoft соответствовала 288 акциям.

Поэтому сравнивать историческую цену IPO в 21 доллар с современной ценой акции без учета дробления некорректно. Именно дробление изменяло количество акций в собственности инвесторов, но сами по себе не создавали дополнительной стоимости.

Ключевым фактором роста Microsoft в те годы стало распространение персональных компьютеров. Компания уже занимала сильные позиции благодаря MS-DOS, который использовался на IBM PC, а впоследствии важным фактором роста стало развитие операционной системы Windows. Microsoft также расширяла линейку программного обеспечения для бизнеса и обычных пользователей.

В 1989 году компания выпустила первую версию Office, а в 1990 году Windows 3.0 получила значительно более широкое распространение. Сама Microsoft в своей исторической хронологии называет Windows ключевой частью стратегии компании в начале 1990-х годов.

Почему акции Microsoft росли так быстро

Успех акций Microsoft был связан не только с популярностью отдельных программ. Компания оказалась в центре масштабных изменений на технологическом рынке – перехода к массовому использованию персональных компьютеров.

Почему больше компьютеров появлялось в домах и офисах, тем больше становился потенциальный рынок операционных систем и программного обеспечения. Microsoft могла масштабировать продажи своих продуктов без необходимости пропорционально увеличивать физическое производство, как это происходит в традиционных промышленных компаниях.

Важную роль играла и экосистема Microsoft. Windows создавала основу для использования других продуктов компании, в частности программ для работы с документами, таблицами и другими задачами. Это помогало Microsoft укреплять позиции на рынке и увеличивать количество пользователей.

Показателен и масштаб самой компании на момент IPO. В 1986 году годовой объем продаж Microsoft составлял около 197,5 миллиона долларов, а штат насчитывал 1 153 сотрудника.

Уже через десять лет Microsoft стала компанией совершенно иного масштаба. Именно поэтому история ее акций часто приводится в качестве примера того, насколько значительным может быть эффект долгосрочного инвестирования в компанию, находящуюся на этапе быстрого роста.

В то же время результат Microsoft не означает, что любая технологическая компания повторит такой путь. Инвестор, покупающий акции на раннем этапе, берет на себя риск того, что бизнес может не оправдать ожиданий. В случае с Microsoft эта ставка оказалась чрезвычайно успешной благодаря сочетанию технологического тренда, масштабируемой бизнес-модели и сильных продуктов.

Таким образом, 21 доллар при IPO стал отправной точкой одного из самых впечатляющих биржевых ростов в истории технологического сектора. По данным Microsoft, уже к 1996 году ее акции выросли более чем в 100 раз, а дальнейшее развитие компании превратило Microsoft в одного из крупнейших игроков мирового технологического рынка.

Ранее мы говорили, что в 2019 году Microsoft инвестировала 1 миллиард долларов в OpenAI, когда компания еще не была глобальным феноменом, которым стала после запуска ChatGPT. За этой сделкой стояла ставка не просто на отдельный стартап, а на будущее искусственного интеллекта и огромные вычислительные ресурсы, необходимые для его развития.