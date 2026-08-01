Інвестиції в золото та срібло: юрист пояснив, які податки потрібно сплачувати

Інвестиційне золото та інші дорогоцінні метали можуть бути одним із варіантів вкладення коштів. Водночас операції з ними мають свої податкові особливості в Україні.

Які нюанси варто знати інвесторам

Придбання золота чи срібла не створює для фізособи доходу, тож не оподатковується ПДФО або військовим збором. Однак існує важлива різниця щодо ПДВ, пояснив у ексклюзивному коментарі для 24 Каналу юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Віннік.

Постачання інвестиційного золота, зокрема зливків високої проби та визначених законом золотих монет, звільнене від сплати такого податку. А от для срібла аналогічного загального винятку немає, тож ПДВ зазвичай уже закладений в його вартість, що робить початковий поріг для виходу інвестора "в плюс" вищим.

Натомість під час продажу ситуація сприятливіша. Дохід фізособи від продажу придбаних у банку цінних металів не включають до оподатковуваного доходу (підпункт 165.1.51 Податкового кодексу).

Тож така операція не є базою для нарахування ПДФО та військового збору, і це стосується як банківських металів із фізичним постачанням, так і без нього. Щоправда, обов'язково зберегти відповідні документи, адже продаж ювелірних виробів і брухту може мати інший податковий режим.

Зауважте! Проценти за депозитом у банківських металах є окремим видом доходу. Вони оподатковуються ПДФО за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 5%, а український банк зазвичай сам виконує функції податкового агента.

Водночас для ETF, акцій фондів та інших цінних паперів діють правила оподаткування інвестиційного прибутку – позитивної різниці між доходом від продажу та документально підтвердженими витратами на придбання.

Нагадаємо, фізичне інвестиційне золото можна зберігати як удома, так і в банківській комірці. Перший варіант не потребує додаткових витрат, однак власник сам відповідає за безпеку металу.