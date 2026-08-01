Какие нюансы следует знать инвесторам

Приобретение золота или серебра не создает для физлица дохода и не облагается НДФЛ или военным сбором. Однако существует важная разница в НДС, пояснил в эксклюзивном комментарии для 24 Канала юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Винник.

Снабжение инвестиционного золота, в частности слитков высокой пробы и определенных законом золотых монет, освобождено от уплаты такого налога. А вот для серебра аналогичного общего исключения нет, так что НДС обычно уже заложен в его стоимость, что делает первоначальный порог для выхода инвестора "в плюс" выше.

В то же время при продаже ситуация более благоприятная. Доход физлица от продажи приобретенных в банке ценных металлов не включают в налогооблагаемый доход (подпункт 165.1.51 Налогового кодекса).

Такая операция не является базой для начисления НДФЛ и военного сбора, и это касается как банковских металлов с физическими поставками, так и без него. Правда, обязательно сохранить соответствующие документы, ведь продажа ювелирных изделий и лома может иметь другой налоговый режим.

Заметьте! Проценты по депозиту в банковских металлах представляют собой отдельный вид дохода. Они облагаются НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 5%, а украинский банк обычно сам выполняет функции налогового агента.

В то же время, для ETF, акций фондов и других ценных бумаг действуют правила налогообложения инвестиционной прибыли – положительной разницы между доходом от продаж и документально подтвержденными расходами на приобретение.

Напомним, физическое инвестиционное золото можно хранить как дома, так и в банковской ячейке. Первый вариант не нуждается в дополнительных затратах, однако владелец сам отвечает за безопасность металла.