Путінська еліта в паніці: мільярдери масово виводять активи за кордон

За останній рік кілька найбагатших росіян, серед яких і наближені до Володимира Путіна особи, перевели мільярди доларів за кордон. Таке рішення вони ухвалили на тлі зростання занепокоєння щодо стану економіки держави та її бюджету.

Чому російська еліта вдалася в паніку

За твердженнями співрозмовників Bloomberg, хвиля гучних вилучень активів напередодні посилила побоювання серед представників російської еліти, що режим може конфіскувати їхнє майно або ж вони взагалі втратять усі свої статки.

Зокрема, нещодавно кілька мільярдерів вивели з країни-агресорки додаткові кошти, про що свідчать також документи, які вивчило агентство. Йдеться про ґрунтовний перегляд структури інвестиційних портфелів – зсув відбувся в сторону криптовалюти, золота, нерухомості за кордоном та приватних інвестиційних фондів, особливо в країнах Перської затоки.

Реальні масштаби нової хвилі відтоку капіталу підрахувати вкрай складно, адже значна частина операцій, зокрема непрозорі перекази в криптовалюті, не відображають в офіційній статистиці. За обережними оцінками двох обізнаних джерел, лише з початку 2026 року країну-агресорку "покинули" десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, саме міжнародні санкції після початку повномасштабної війни проти України змусили багатьох російських олігархів повернутися на батьківщину, перереєструвавши там свої компанії. Однак удома олігархи зіткнулися з новими ризиками, і це змусило їх вкотре рятувати статки.

Зокрема, із 2024 року влада активізувала кампанію з вилучення активів великих бізнесменів;

а сповільнення економіки з 2025 року скоротило їхні прибутки та можливості примножувати капітал.

До слова, нещодавно очільник Кремля узагалі заявив, що тепер Росії потрібно менше іноземної валюти, аніж це було раніше.