Почему российская элита впала в панику

По утверждениям собеседников Bloomberg, волна громких изъятий активов накануне усилила опасения среди представителей российской элиты, что режим может конфисковать их имущество или же они вообще потеряют все свое состояние.

В частности, недавно несколько миллиардеров вывели из страны-агрессора дополнительные средства, о чем свидетельствуют также документы, изученные агентством. Речь идет о фундаментальном пересмотре структуры инвестиционных портфелей – смещение произошло в сторону криптовалюты, золота, недвижимости за рубежом и частных инвестиционных фондов, особенно в странах Персидского залива.

Реальные масштабы новой волны оттока капитала подсчитать крайне сложно, ведь значительная часть операций, в частности непрозрачные переводы в криптовалюте, не отражаются в официальной статистике. По осторожным оценкам двух осведомленных источников, только с начала 2026 года страну-агрессора "покинули" десятки миллиардов долларов.

Напомним, именно международные санкции после начала полномасштабной войны против Украины заставили многих российских олигархов вернуться на родину, перерегистрировав там свои компании. Однако дома олигархи столкнулись с новыми рисками, и это заставило их в очередной раз спасать свое состояние.

В частности, с 2024 года власти активизировали кампанию по изъятию активов больших бизнесменов;

а замедление экономики с 2025 года сократило их доходы и возможности приумножать капитал.

К слову, недавно глава Кремля вообще заявил, что теперь Россия нуждается в меньшем количестве иностранной валюты, чем раньше.