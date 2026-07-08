Куди інвестує королівська родина ОАЕ

Саме вона стоїть за низкою найбільших приватних інвестиційних угод на Волл-стріт. Детальніше повідомили в Bloomberg.

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Лише з початку минулого року AC Limited підтримав рекордний фонд вторинних інвестицій французької Ardian обсягом 30 мільярдів доларів, допоміг профінансувати викуп європейської компанії Hayfin, що працює на ринку приватного кредитування, а також вклався в лістинг Національного інвестиційного фонду Узбекистану майже на 700 мільйонів доларів.

Окрім того, із дубайського офісу в хмарочосі ICD Brookfield Place сформували інвестиційні позиції в акціях американських технологічних гігантів, зокрема Amazon, Microsoft і Nvidia.

Навіть війна на Близькому Сході не змусила AC Limited відмовитися від нових угод, і про це підтверджують регуляторні документи та свідчення людей, обізнаних із діяльністю компанії.

Водночас точний обсяг активів під управлінням сімейного офісу не розголошується. Відомо лише, що президент ОАЕ очолює емірат з активами на понад 2 трильйони доларів, тоді як статки родини Аль Нагаян оцінюють у понад 335 мільярдів доларів.

До слова, AC Limited робить ставку на викуп компаній за позикові кошти, фонди вторинних інвестицій, приватне кредитування та боргові інструменти, пов'язані з нерухомістю.

Донедавна головними інвесторами з Перської затоки вважали державні суверенні фонди. Однак дедалі більшу роль починає відігравати приватний капітал представників королівських родин і великих сімейних бізнесів, який за масштабами та амбіціями вже конкурує з провідними світовими фінансовими інституціями.

Нагадаємо, нещодавно широкий резонанс викликала фінансова декларація Дональда Трампа. Значну частину прибутків президент США тепер отримує завдяки криптовалюті, а не нерухомості.