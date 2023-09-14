Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російські мільярдери опинилися поміж міжнародними санкціями та тиском зі сторони Кремля. Річ у тому, що Володимир Путін наполегливо натякає їм повернути статки на Батьківщину.

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Російські мільярдери масово виводять гроші з Європи

За підрахунками Bloomberg, загальна вартість активів, які російські багатії вивели з Європи з лютого 2022 року, становить, щонайменше, 50 мільярдів доларів. Одним з останніх доповнень у цій історії стало рішення акціонерів United Meрdical Group CY Plc та MD Medical Group Investments Plc перевести бізнес з Кіпру до Росії. Ці компанії контролюються двома олігархами: Ігорем Шиловим та Марком Курцером.

Це свідчить про серйозну зміну поведінки російських мільярдерів, які добре відомі завдяки практиці зберігання своїх капіталів у юрисдикціях країн Заходу. Таким чином вони отримували низку серйозних переваг:

Сприятливу правову систему для інвесторів;

Низькі податки;

Можливість отримувати дивіденди в іноземній валюті.

Ще один важливий фактор – чимало російських мільярдерів потрапили до санкційних списків ЄС, Великої Британії та США. Майже з початку 2022 року вони переводять свої активи або до Росії, або до так званих дружніх країн. Перш за все йдеться про Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.