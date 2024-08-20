Іноземні інвестори масово тікають з Китаю: як відреагував Пекін

Китай продовжує втрачати іноземні інвестиції. Зокрема, глобальні фонди продовжують виводити кошти з фондового ринку другої економіки світу. У відповідь Пекін обмежив доступ до важливих даних.

Китай обмежив доступ до важливих даних про інвестиції

Через рішення глобальних фондів про виведення коштів з фондового ринку Китаю 2024 рік може стати першим роком відпливу капіталу. Для розуміння, з початку червня іноземні інвестори вивели з акцій материкового Китаю понад 12 мільярдів доларів, згідно з даними Гонконзької фондової біржі. Це турбує Китай, який вирішив діяти.

Варте уваги У чому небезпека "дропів", з якими бореться НБУ, для українців: пояснення від експерта

Китайська влада вирішила обмежити доступ до ключового джерела даних про внутрішні інвестиції. Тож з понеділка більше не вийде отримати доступ до щоденних даних, які показують обсяги чистих інвестиційних потоків від іноземних фондів в акції в материковому Китаї. Водночас дані про глобальні фондові активи будуть оприлюднювати кожного кварталу.

У минулому Китай уже обмежував доступ до даних, за допомогою яких можна було б виявити негативні тенденції.

Крім того, варто додати, що від старту роботи системи Stock Connect у 2014 році, яка дозволяє іноземним інвесторам отримати доступ до фондового ринку Китаю, не зафіксували жодного повного року чистого відпливу капіталу. Нагадаємо, що за другий квартал 2024 року іноземні інвестори вивели з Китаю рекордну суму. Найімовірніше, це їхня реакція на песимістичні прогнози для другої економіки світу.