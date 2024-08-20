Иностранные инвесторы массово бегут из Китая: как отреагировал Пекин

Китай продолжает терять иностранные инвестиции. В частности, глобальные фонды продолжают выводить средства с фондового рынка второй экономики мира. В ответ Пекин ограничил доступ к важным данным.

Китай ограничил доступ к важным данным об инвестициях

Из-за решения глобальных фондов о выводе средств с фондового рынка Китая 2024 год может стать первым годом оттока капитала. Для понимания, с начала июня иностранные инвесторы вывели из акций материкового Китая более 12 миллиардов долларов, согласно данным Гонконгской фондовой биржи. Это беспокоит Китай, который решил действовать.

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Китайские власти решили ограничить доступ к ключевому источнику данных о внутренних инвестициях. Поэтому с понедельника больше не получится получить доступ к ежедневным данным, которые показывают объемы чистых инвестиционных потоков от иностранных фондов в акции в материковом Китае. В то же время данные о глобальных фондовых активах будут обнародовать каждый квартал.

В прошлом Китай уже ограничивал доступ к данным, с помощью которых можно было бы выявить негативные тенденции.

Кроме того, стоит добавить, что от старта работы системы Stock Connect в 2014 году, которая позволяет иностранным инвесторам получить доступ к фондовому рынку Китая, не зафиксировали ни одного полного года чистого оттока капитала. Напомним, что за второй квартал 2024 года иностранные инвесторы вывели из Китая рекордную сумму. Скорее всего, это их реакция на пессимистические прогнозы для второй экономики мира.