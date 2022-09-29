Ситуація з інфляцією в Німеччині

Після закінчення тимчасових урядових заходів допомоги та загострення енергокризи в Європі, інфляція в Німеччині у вересні зросла до 10,9% річних проти 8,8% у серпні.

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Що прогнозували аналітики

Аналітики, опитані Bloomberg, очікували інфляцію у 10,2%. Сплеск очікувався, оскільки Німеччина скасувала літні знижки на громадський транспорт і паливо. Але масштаби прискорення стурбують Європейський центральний банк, який намагається приборкати стрімке зростання цін.

Нещодавно уряд Німеччини оголосив про обмеження цін на газ, що може приборкати інфляцію в майбутньому. Адміністрація канцлера Олафа Шольца позичить щонайменше 150 мільярдів євро на цю ініціативу.

Ми очікуємо, що витрати на енергоносії збережуть зростання цін протягом наступного року. Наш поточний прогноз передбачає зростання споживчих цін у середньому приблизно на 7% у 2023 році. Намір уряду запровадити обмеження на ціни на газ має допомогти дещо знизити цей прогноз, але це залежатиме від точного плану заходів,

– заявляв економіст Мартін Адеммер.

Що подорожчало найбільше

Ціни на енергоносії у Німеччині у вересні зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 43,9%.

Продукти харчування подорожчали на 18,7%.

Вартість послуг – на 3,6%.

Оренда житла – на 1,7%.

Довідка:

Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

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