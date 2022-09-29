Ситуация с инфляцией в Германии
После окончания временных правительственных мер помощи и обострения энергокризиса в Европе, инфляция в Германии в сентябре выросла до 10,9% годовых против 8,8% в августе.
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Что прогнозировали аналитики
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали инфляцию в 10,2%. Всплеск ожидался, поскольку Германия упразднила летние скидки на общественный транспорт и топливо. Но масштабы ускорения обеспокоят Европейский центральный банк, пытающийся обуздать стремительный рост цен.
Недавно правительство Германии объявило об ограничении цен на газ, что может обуздать инфляцию в будущем. Администрация канцлера Олафа Шольца ссудит не менее 150 миллиардов евро на эту инициативу.
Мы ожидаем, что затраты на энергоносители сохранят рост цен в течение следующего года. Наш текущий прогноз предполагает рост потребительских цен в среднем примерно на 7% в 2023 году. Намерение правительства ввести ограничения на цены на газ должно помочь несколько снизить этот прогноз, но это будет зависеть от точного плана мер,
– заявлял экономист Мартин Адеммер.
Что подорожало больше всего
- Цены на энергоносители в Германии в сентябре выросли по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 43,9%.
- Продукты питания подорожали на 18,7%.
- Стоимость услуг – на 3,6%.
- Аренда жилья – на 1,7%.
Что с инфляцией в Украине
- В августе ценовая динамика была более сдержанной, чем прогнозировали в Нацбанке. Инфляция составила 23% годовых против 22,2% в июле.
- К концу года инфляция прогнозируемо достигнет 30% годовых.
- Ключевым риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии России против Украины.