Інфляція у світі б'є рекорди: виною є високі ціни на нафту

Інфляція в Україні стрімко зростає і вийшла за межі цільового діапазону. Проте така ситуація притаманна більшості країн світу і навіть стабільній економіці США.

У червні 2021 року інфляція в Україні залишилася на рівні 9,5% в річному вимірі. Зазначимо, що цільовим діапазоном є 5±1%. В НБУ сподіваються повернутися до нього лише у 2022 році.

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У США інфляція рекордно зросла за останні 12 років – у червні ціни подорожчали на 5,4% порівняно з цінами минулого року за аналогічний період, повідомляє CNBC.

Ще вищою є інфляція у Туреччині – 17,53% в річному вимірі, в Угорщині – 5,33%, а у Польщі – 4,17%. Інші країни ЄС тримають інфляцію в діапазоні 1 – 4%.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці – гривні, долара, євро тощо. Інфляція є корисною для економіки, адже вона її стимулює. Проте висока інфляція є навпаки небезпечною. В Україні та США зараз зависока інфляція.

Причини інфляції

Не дивно, що країни мають проблеми з інфляцією, адже пандемія коронавірусу суттєво зашкодила економікам світу. І хоч в кожної країни свої чинники, загальний можна виділити – ціни на нафту.

Що відбувається з цінами на нафту:

6 липня ціни на нафту зросли до максимуму за останні 6 років – близько 76 доларів за барель.

Попри те, що останнім днями ціни впали, вони все ще вищі, ніж на початку 2020 року до пандемії.

Нафта Brent у середу, 21 червня, відкрила торги на рівні 68,92 долара за барель, за даними Business Insider. А WTI закрилася попереднього дня на рівні 67,32 долара.

Країни ОПЕК+ погодилися збільшити обсяги видобування нафти з серпня 2021 року. Але плавне збільшення все ще зберігатиме високі ціни на нафту.

Нафта та інфляція пов’язані між собою, оскільки нафта є основним елементом в економіці – коли зростає її ціна, зростають і кінцеві продукти, для виготовлення яких на будь-якому з етапів задіювалася нафта, навіть на етапі транспортування.