В июне 2021 инфляция в Украине осталась на уровне 9,5% в годовом измерении. Отметим, что целевым диапазоном является 5±1%. В НБУ надеются вернуться к нему только в 2022 году.

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В США инфляция рекордно выросла за последние 12 лет – в июне цены подорожали на 5,4% по сравнению с ценами прошлого года за аналогичный период, сообщает CNBC .

Еще выше является инфляция в Турции – 17,53% в годовом измерении, в Венгрии – 5,33%, а в Польше – 4,17%. Другие страны ЕС держат инфляцию в диапазоне 1 – 4%.

Что такое инфляция Это продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы – гривны, доллара, евро и тому подобное. Инфляция полезна для экономики, ведь она ее стимулирует. Однако высокая инфляция наоборот есть опасной. В Украине и США сейчас высокая инфляция.

Причины инфляции

Неудивительно, что страны имеют проблемы с инфляцией, ведь эпидемия коронавируса существенно навредила экономикам мира. И хотя у каждой страны свои факторы, общий можно выделить – цены на нефть .

Как связаны нефть и инфляция

Нефть и инфляция взаимосвязаны, поскольку нефть является основным элементом в экономике – когда растет ее цена, растут и конечные продукты, для изготовления которых на любом из этапов использовалась нефть, даже на этапе транспортировки.

Что происходит с ценами на нефть:

6 июля цены на нефть выросли до максимума за последние 6 лет – около 76 долларов за баррель.

Несмотря на то, что в последнее дни цены упали, они все еще выше, чем в начале 2020 года до пандемии.

Нефть Brent в среду, 21 июня, открыла торги на уровне 68,92 доллара за баррель, по данным Business Insider . А WTI закрылась предыдущего дня на уровне 67,32 доллара.

Страны ОПЕК+ согласились увеличить объемы добычи нефти с августа 2021 года. Но плавное увеличение все еще будет сохранять высокие цены на нефть.