Індійська рупія на тримісячному мінімумі: до чого тут війна на Близькому Сході
- Індійська рупія ослабла до тримісячного мінімуму на тлі зростання цін на нафту.
- Подорожчання нафти на 20% через конфлікт між Ізраїлем та Іраном збільшує ризики для інфляції та державних фінансів Індії.
Індійська рупія ослабла до тримісячного мінімуму на тлі стрибка цін на нафту. Це продемонструвало високу залежність країни від енергетичних коливань.
Що відбувається з курсом рупії
Курс рупії знизився на 0,4% після падіння на 0,5% та досягнув позначки 86,88 за долар — найнижчий рівень з 17 березня. Ослаблення валюти продемонструвало загальну динаміку більшості інших валют країн Азії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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В чому причина обвалу рупії
Індія значною мірою залежить від імпорту сирої нафти для покриття своїх енергетичних потреб, тому зростання цін на цю сировину створює ризики як для державних фінансів, так і для прискорення інфляції. При цьому через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном нафта марки Brent цього місяця подорожчала приблизно на 20%.
Волатильність на ринку збережеться доти, доки не з'явиться ясність щодо конфлікту на Близькому Сході. Чекаю, що центральний банк втрутиться, щоб згладити різкі коливання курсу,
– зазначив голова казначейства DBS Bank у Мумбаї Ашиш Вайдья.
Примітно! Державні облігації Індії також подешевшали: прибутковість 10-річних держоблігацій зросла на 4 пункти – до 6,30%.