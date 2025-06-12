Чому впали акції компанії Boeing

Акції авіакомпанії Boeing впали майже на 8% у четвер після того, як літак Air India зазнав аварії через кілька хвилин після зльоту з міста Ахмедабад на заході Індії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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В Індії розбився літак Boeing 787-8 Dreamliner – один із найсучасніших пасажирських літаків, що виробляє компанія.

Причини авіакатастрофи поки що не вдалося встановити.

В Boeing заявили, що збирають більше інформації.

Модель 787 є новішою серією літаків Boeing, і це перша авіакатастрофа за його участі.

Падіння акцій – це імпульсивна реакція на інцидент. З’явився новий сплеск страхів, пов’язаних із проблемами, які переслідували Boeing та його літаки останніми роками,

– пояснив аналітик IG Group Кріс Бошам.

Важливо! На борту літака Air India в момент аварії перебувало 242 людини. Він розбився в житловому районі поблизу аеропорту Ахмедабада. Міністр охорони здоров’я Індії заявив, що внаслідок катастрофи загинуло багато людей.

Які проблеми у літаків Boeing

Авіакатастрофа в Індії відбулася у вкрай несприятливий момент для авіавиробника. Boeing якраз намагається наростити виробництво і довести надійність своїх літаків.

Після двох великих катастроф із Boeing 737 MAX, в яких загинули 346 людей, багато країн у 2019 році заборонили використовувати ці моделі літаків.

Тоді у літаках знайшли проблеми із програмним забезпеченням систем автоматизованого пілотування MCAS.

У 2021 році країни почали знімати заборону на Boeing 737 MAX.

Варто знати! У 2024 році Boeing призначила нового генерального директора Келлі Ортберга, який до того тридцять років керував провідною компанією з розробки авіаційних систем, сподіваючись, що він допоможе виправити шкоду, завдану її репутації.