Символічна валюта БРІКС

Після завершення зустрічі Путін вийшов із зали з купюрою в руках та представив її міністрам, повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також Якого року долар краще купувати, аби не мати проблем у майбутньому

Згодом Путін передав купюру голові Центробанку Ельвірі Набіулліній.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков пізніше повідомив, що банкнота не справила особливого враження на главу Центробанку.

Він припустив, що символічну купюру виготовила Торгово-промислова палата. Пєсков охарактеризував її як "квазігроші" та зазначив, що вона є символом спільної роботи країн БРІКС.

Символічна банкнота БРІКС / Джерело: російські ЗМІ

Цікаво! На банкноті зображена символіка об'єднання та прапори країн-учасниць. Її номінал становить 100 мільйонів.

Росія хотіла альтернативу долару

Плани Путіна, які він хотів представити на саміті БРІКС, передбачали створення альтернативної системи міжнародних платежів для здійснення транзакцій без використання долара США. Проте провідні члени блоку, зокрема Індія, Бразилія та ПАР, не підтримали цю ініціативу.

Цікаво! Індія особливо висловилася проти перетворення БРІКС на антиамериканську організацію, де б домінували Росія і Китай. Також країна заперечує подальше розширення блоку, яке включає вступ нових країн, таких як М'янма та Афганістан. Індію підтримали Бразилія та ПАР, що фактично заблокувало ініціативу Путіна.

Таким чином, спроби Путіна створити коаліцію проти Заходу в рамках БРІКС наразі не отримали підтримки від ключових країн блоку.