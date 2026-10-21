Чому Індія переглядає закупівлі

Найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corporation (IOC) планує дещо скоротити закупівлі нафти з Перської затоки за річними контрактами у 2027 – 2028 фінансовому році. Причиною стала невизначеність із постачаннями через війну в регіоні, повідомляє Reuters із посиланням на обізнане джерело.

Традиційно індійські підприємства отримували звідти понад половину сировини завдяки довгостроковим контрактам. Зокрема, IOC планувала забезпечити близько 47% імпорту за такими угодами у фінансовому році, що завершиться в березні 2027-го.

Однак атаки на судна в Ормузькій протоці ускладнили транспортування "чорного золота" та підштовхнули вартість морських перевезень майже до рекордних рівнів. Тож компанії почали активніше купувати сировину окремими партіями.

Чи стане Росія повноцінною заміною

Через скорочення близькосхідних постачань нафтопереробники спочатку збільшили закупівлі російської нафти. Утім, така переорієнтація може виявитися тимчасовою, адже традиційні постачальники намагаються повернути втрачені позиції.

Наприклад, останніми місяцями деякі індійські підприємства, включно з IOC, купували іракську нафту зі знижкою відносно еталонного сорту Dubai. Причому йшлося про "франко-борт" (відомий як FOB), коли покупець самостійно організовує та оплачує транспортування після завантаження на судно.

Отже, імпорт російської нафти може скоротитися у перспективі кількох місяців, якщо через Ормузьку протоку надходитиме більше сировини. Зауважимо, що виробники з Близького Сходу намагаються втримати клієнтів, пропонуючи вигідніші умови.

Ба більше, на початку жовтня вартість перевезення Urals із західних портів до Індії вже сягнула історичних максимумів. За підрахунками Reuters, доставлення сировини до Азії нині коштує близько 30 доларів за барель або більше.