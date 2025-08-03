Скільки нафти має Росія?

Станом на кінець травня було відомо, що загальний обсяг нафти становив 31 мільярд тонн і 95 мільярдів тонн її ресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське Агентство нафтогазової інформації.

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Цього має вистачити приблизно на 26 років за нинішнього видобутку в 516 мільйонів тонн на рік. Загальний обсяг оцінюється в 31 мільярд тонн, але рентабельні лише 13 мільярдів.

Частина рентабельних запасів важковидобувна, але завдяки податковим пільгам їхній видобуток став вигідним,

– повідомляє одне з російських видань.

Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку Росії, видобуток нафти з конденсатом у 2025 році знизиться на 0,02% до 516 мільйонів тонн. У 2026 році очікується зростання видобутку до 525,2 мільйонів, а у 2027 році – до 532,6 мільйонів тонн.

Як знизяться доходи Росії від нафти?

Доходи Росії від нафти й газу у липні можуть знизитися на 37% через здешевлення нафти та зміцнення національної валюти.

Доходи від нафти й газу залишаються найважливішим джерелом надходжень для Кремля, становлячи чверть усіх доходів федерального бюджету. Тому падіння надходжень є болісним для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку після початку воєнної кампанії в Україні.

За розрахунками Reuters, середня ціна російської нафти в рублях залишалася нижчою за запланований бюджетом рівень на 2025 рік. Зокрема, доходи Росії від нафти й газу за період січень-липень можуть скоротитися на 20% у річному вимірі – до 5,4 трильйона рублів.