24 Канал собрал все детали относительно ситуации вокруг импорта российской нефти в Индию и угроз Трампа в сторону Дели.

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Почему Трамп давит на Индию?

Индия – одна из тех стран, которые импортируют больше всего нефти из России. Другие крупные импортеры – Китай, Бразилия и Турция.

30 июля Трамп сообщил, что с 1 августа США введут пошлины на товары из Индии в размере 25%. А еще – "штраф", поскольку страна покупает много оружия и энергоносителей у России.

Индия всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергоносителей в России, наряду с Китаем, в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине – все это не хорошо!

– написал президент США.

Впрочем, он не уточнил, что именно понимает под штрафом.

Более того, Трамп назвал экономику Индии мертвой.

Президент США давит на Дели с требованием пересмотреть внешнюю политику Индии. Но связи Индии и России очень сильные. СМИ отмечают, что дружба стран началась еще с 1950-х.

"США является крупнейшим экспортным рынком Индии, на который приходится почти 25% ее экспорта за последние месяцы. Индия экспортировала в США товаров на сумму 87 миллиардов долларов в 2024 году. США имеют дефицит торговли товарами с Индией в размере 45,7 миллиарда долларов. Теперь новые тарифы США ударят по индийским товарам сильнее, чем по товарам из других стран", – объясняют СМИ.

Сколько нефти покупает Индия у России?

В 2025 финансовом году двусторонний объем торговли достиг 68,7 миллиарда долларов. По данным посольства Индии в Москве, это почти в 5,8 раза больше, чем допандемический объем торговли в 10,1 миллиарда долларов. Он состоит из экспорта Индии на сумму 4,88 миллиарда долларов и импорта из России на сумму 63,84 миллиарда долларов,

– приводит данные The Economic Times.

К 2030 году стороны планируют достичь 100 миллиардов долларов двусторонней торговли. На Россию сейчас приходится около 40% импорта нефти в Индию, по сравнению с лишь 0,2% до войны в Украине.

"В декабре Индия подписала свою крупнейшую в истории энергетическую сделку с Россией: 10-летнее соглашение о поставках 500 000 баррелей нефти в день компании Reliance, стоимостью около 13 миллиардов долларов ежегодно", – информируют журналисты.

Поэтому энергетические отношения между Индией и Россией глубоко укоренились. И Дели просто невыгодно что-то менять. Но Трамп давит.

Справка. Более 50% военной техники Индии произведено в России. Индия была самым главным импортером российского оружия. А Росатом имеет соглашение о строительстве 6 атомных реакторов в Индии.

Откуда сообщение, что Индия прекратила закупать российскую нефть?

Дело в том, что более 60% индийских перерабатывающих мощностей объемом 5,2 миллиона баррелей в день контролируют государственные нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery. А они приостановили закупки российской нефти. Частные компании Reliance и Nayara остаются крупнейшими покупателями российской нефти.

Однако страна все же рассматривает другие рынки из-за давления США и ЕС. Indian Oil, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, приобрел миллионы баррелей сырой нефти в США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Эксперты восприняли это как сигнал о желании диверсификации поставок.

Я понимаю, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Так, я слышал. Не знаю, правда ли это, но это хороший шаг. Посмотрим, что будет дальше,

– сказал об этом Трамп 1 августа.

Индия не спешит менять свою политику в угоду Трампу

Но довольно быстро – 2 августа – анонимные индийские чиновники сообщили The New York Times, что Индия будет покупать российскую нефть, несмотря на угрозы Трампа.

"В Индии растет ощущение, что ее лидеры не должны позволять все более изменчивой политике Америки формировать ее выбор относительно жизненно важных поставок энергии для ее огромного населения", – говорится в материале.

Чиновники заявили: никаких изменений в политике не произошло. Правительство якобы не дало никаких указаний нефтяным компаниям по сокращению импорта из России.

В общении с Reuters чиновники говорили похожие вещи: нефтяные контракты долгосрочные, поэтому "не так просто прекратить покупать за одну ночь"

Официальная позиция Индии достаточно однозначна.

Наши двусторонние отношения с разными странами имеют собственную ценность и не должны рассматриваться сквозь призму третьей страны. Индия и Россия имеют стабильное и проверенное временем партнерство,

– сказал представитель Министерства иностранных дел Индии.

К слову, верховный комиссар Индии в Великобритании намекнул, что не только Индия торгует с агрессором, но и ЕС. Например, покупая в России те же энергетические продукты.