Кремль ще не був багатшим: який стратегічний партнер США допомагає Росії

Повномасштабна війна Росії проти України, на жаль, наближається до другої річниці. Водночас агресор має рекордні запаси коштів для продовження війни. Важливу роль в успіхах Москви відіграла одна країна.

Йдеться про Індію, яка лише збільшила обсяги купівлі російської нафти з 2022 року. Зокрема, за минулий рік Росія експортувала сировини до Індії на рекордні 37 мільярдів доларів.

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Індія купує шалені обсяги російської нафти

Згідно з аналізом від експертів CREA, Індія у 13 разів збільшила обсяги купівлі нафти з Росії порівняно із довоєнними показниками. Це свідчить про те, що стратегічний партнер США – Індія – серйозно вступив в гру, перебираючи на себе російський експорт, який раніше прямував на Захід та скоротився після нападу на Україну.

Купівля Індією російської нафти не є порушенням санкцій та повністю легітимна процедура. Проте експерти підозрюють, що до постачання сировини до Індії могли залучити так званий тіньовий флот Росії, який використовують для обходу санкцій та збільшення фінансових надходжень Кремля.

Санкційний тиск США призвів до того, що тіньовий флот Росії зменшився майже вдвічі. За даними аналітиків, частину російської нафти переробляли в Індії та продавали до США. Такий експорт з Індії до США оцінюють у понад 1 мільярд доларів.

Варто нагадати, що в останні місяці були проблеми із постачанням російської нафти до Індії. Неодноразово повідомляли, що танкери з сировиною від агресора застрягали біля берегів стратегічного партнера США. Нагадаємо, що Індія раніше заявляла, що купівля російської нафти – це "порятунок для світу".