Найбільший імпортер російської нафти може співпрацювати з США

Індія може збільшити закупівлі американської нафти і газу після заяви президента США Дональда Трампа про максимальне збільшення видобутку нафти і газу в США.

Чи співпрацюватимуть Індія та США більше за правління Трампа

Як заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, передає 24 Канал з посиланням на Reuters, існує ймовірність збільшення закупівель енергоносіїв між Індією та США.

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Крім того, Пурі заявив, що на ринку не бракує нафти.

Ми вітаємо надходження на ринок більшої кількості енергоносіїв зі США,

– додав міністр нафти.

Нагадуємо! Індія є найбільшим покупцем російської морської нафти зі знижкою після того, як Євросоюз відмовився від її закупівель й запровадив санкції. Однак санкції США обмежили поставки нафти з Росії до Індії, а тому покупці змушені повертатися до традиційних джерел на Близькому Сході.

Що спонукає до збільшення закупівель

Річ у тім, що в день інавгурації, 20 січня, Трамп оголосив надзвичайну ситуацію у сфері енергетики. Президент США пообіцяв поповнити стратегічні резерви та експортувати американську енергію по всьому світу.

Він додав, що енергетичні активи США є "рідким золотом", яке допоможе Штатам знову стати багатою країною.