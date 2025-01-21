Як ринок відреагував на інавгурацію Трампа

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters, в США ф'ючерси на нафту впали на на понад 1 долар за барель на початку азійських торгів у вівторок, 21 січня.

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Це сталося після того, як президент Дональд Трамп вступив на посаду й оголосив про план максимізації видобутку нафти і газу в США шляхом оголошення надзвичайного стану.

Таким чином, ф'ючерси на нафту в США з постачанням в березні подешевшали на 1,06 долар – до 76,33 долар за барель.

Нагадуємо! Напередодні виборів, говорячи про своє бачення майбутнього енергетики США, Дональд Трамп заявив: "Ми будемо бурити, крихітко! Бурити". Річ у тім, що однією із основ кампанії Трампа стала енергетична політика. А ключова мета чинного президента – це зниження цін на пальне для споживачів у США.