Індекс еспресо: ось, що вкаже вам на прогалини у бюджеті

Індекс еспресо це цікавий показник. Він вказує на те, яка середня вартість такої кави у кожному місці чи країні. Фактично, цей показник демонструє рівень інфляції, вартість життя та купівельну спроможність.

Який індекс еспресо в Україні?

Станом на грудень 2025 року, середня вартість еспресо в Україні – 41 гривня, повідомляє Опендатабот.

Зверніть увагу! За 2025 рік вартість еспресо в Україні в середньому зросла на 17%.

Загалом у майже 2 рази піднялась ціна на еспресо від початку повномасштабної. Найдорожче нині еспресо на Львівщині, а найдешевше можна посмакувати кавою на Хмельниччині,

– зазначає сервіс.

Фактично, індекс еспресо також може показати скільки зайві витрати з'їдають з вашого бюджету. Такий тип покупок ще часто називають невидимими, повідомляє "Гаразд".

Явище накопичення значної кількості невеликих витрат ще називають ефектом лате. В чому його суть:

ви здійснюєте значну кількість маленьких витрат;

з них накопичується велика сума, яку можна правильно вкласти.

Тобто, насправді ви маєте змогу відкладати гроші навіть з невеликого бюджету. Проте не помічаєте як ці кошти витрачаються на різного роду дрібниці і в кінці – залишаєтесь без накопичень та ще й з "діркою" у гаманці.

Як розрахувати такі зайві витрати на прикладі кави:

еспресо коштує в середньому 41 гривню;

якщо пити його 3 рази на тиждень, вийде 123 гривні;

на місяць ця сума складає – 492 гривні, на рік – 5 904 гривні.

Як контролювати витрати?