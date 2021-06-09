Індекс Доу-Джонса б'є рекорди: як почати заробляти на його злеті

Світова економіка продовжує жваве відновлення. Яскравим прикладом цього є рекордне зростання найбільших фондових індексів. Зокрема, американський промисловий індекс Доу-Джонса на початку травня продемонстрував черговий ціновий пік. Про переваги інвестиції у ці активи – читайте далі.

Dow Jones – це один із найстаріших американських фондових індексів. "Батьком" цього фінансового інструмента є редактор газети The Wall Street Journal та засновником компанії "Dow Jones & Company" Чарльз Доу.

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Індекс Доу-Джонса демонструє стабільне зростання

Доу прагнув створити інструмент для відстеження розвитку американських фондових ринків. На початку індекс розраховувався як середнє арифметичних цін на акції 12 найбільших компаній США. Наразі він охоплює показники 30 найбільших компаній та є найпростішим і загальновживаним показником стану економіки США.

Трейдер-аналітикиня Харківської філії МАБТ Валерія Богомолова розповіла, що цей індикатор демонструє стабільне зростання після обвалу навесні 2020 року. Головною підтримкою індексу є дії Федерального резерву США у контексті стимулювання американської економіки. Ще один фактор, який позитивно впливає на динаміку індексу Доу-Джонса, – це план підтримки економіки США на 1,9 трильйона доларів, ініціатором якого є президентом США Джозеф Байден.

Прибуток американських компаній зростає

Головними бенефіціарами відновлення економіки США стали провідні американські компанії, цінні папери яких входять до бази розрахунку індексу. Ці два елементи є взаємопов'язаними. Корпорації можуть похвалитися хорошими прибутками, а відлунням цього є позитивна динаміка індексу Доу-Джонса. Поступова вакцинація населення США, яка вже перетнула позначку у 35%, теж сприяє зростанню індексу. За оцінками Forex Club, ця тенденція триватиме найближчим часом.

Як заробити на злеті індексу Dow Jones

Алгоритм інвестування в індекс Dow Jones для українських інвесторів дуже простий. Наприклад, вони можуть відкрити та поповнити рахунок в компанії Forex Club, фахівці якої створили спеціальну інвестиційну ідею "Нові максимуми Dow Jones". В рамках цієї інвестиційної ідеї, вкладники мають можливість заробити на зростанні цього фінансового інструмента. Експерти прогнозують, що найстаріший американський індекс, щонайменше найближчі три місяці, тільки зростатиме. Тож, обравши цей індекс можна отримати перші прибутки якнайшвидше.

Нова інвестиційна ідея від Forex Club / Фото Pexels

Нова інвестиційна ідея: переваги та алгоритм підключення

Обравши інвестиційну ідею "Нові максимуми Dow Jones" інвестор отримає детальну інформацію про неї. В описі клієнт знайде дані про:

термін дії цієї інвестиційної ідеї,

точки відкриття і закриття угоди,

можливий прибуток і потенційні ризики,

технічне і фундаментальне обґрунтування цієї ідеї.

Все що потрібно зробити для підключення – відкрити та поповнити рахунок у Forex Club, а також залишити заявку на приєднання до цієї ідеї. Після опрацювання запиту інвестор отримає опис інвестиційної ідеї на електронну пошту.

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Дохід інвестиційної ідеї "Нові максимуми Dow Jones" залежить від того, який сценарій інвестування обирає клієнт:

консервативний,

помірний,

агресивний,

На заробіток також впливає сума, яку інвестор готовий вкласти в проєкт.

Прибутковість консервативного сценарію складає 20%, помірного – 40%, а агресивного –80%. Інвестиційна ідея розрахована на 3 місяці, проте це не означає, що вкладник зобов'язаний закрити операцію в якийсь конкретний день. Якщо клієнта влаштовує прибуток, то він може закрити інвестицію раніше, або навпаки дати вашого прибутку рости.