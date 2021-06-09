Трамп назвав біткойн шахрайством. Крім того, він додав, що криптовалюта загрожує статусу долара США на світовій арені.

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Трамп розкритикував біткойн

Дональд Трамп наголосив, що головною валютою у світі має бути долар США. Експрезидент закликав до більш суворого регулювання біткойна.

Біткойн – це просто шахрайство. Мені це не подобається, тому що ця валюта, по суті, конкурує з доларом. Я не думаю, що у нас повинні бути всі біткойни світу. Я думаю, вони повинні регулювати його дуже, дуже суворо, але валютою повинен бути долар,

– заявив Трамп.

Нелюбов Дональда Трампа до криптовалют це не новина. Ще у 2019 році він дав негативну оцінку цифровим валютам у твіттер. Тоді вартість біткойна коливалася на рівні 36 тисяч доларів. За даними CoinDesk, станом на 9 червня вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі становить 34 тисячі доларів.

Актуальна вартість біткойна / Інфографіка CoinDesk

Я не прихильник біткойна та інших криптовалют, які не є грошима, і вартість яких дуже мінлива і базується на повітрі,

– написав тоді колишній лідер США.

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