Индекс Доу-Джонса бьет рекорды: как начать зарабатывать на его взлете

Мировая экономика продолжает быстрое восстановление. Ярким примером этого является рекордный рост крупнейших фондовых индексов. В частности, американский промышленный индекс Доу-Джонса в начале мая продемонстрировал очередной ценовой пик. О преимуществах инвестиции в эти активы – читайте дальше.

Dow Jones – это один из старейших американских фондовых индексов. "Отцом" этого финансового инструмента является редактор газеты The Wall Street Journal и основателем компании "Dow Jones & Company" Чарльз Доу.

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Индекс Доу-Джонса демонстрирует стабильный рост

Доу стремился создать инструмент для отслеживания развития американских фондовых рынков. В начале индекс рассчитывался как среднее арифметических цен на акции 12 крупнейших компаний США. Сейчас он охватывает показатели 30 крупнейших компаний и является самым простым и общеупотребительным показателем состояния экономики США.

Трейдер-аналитик Харьковского филиала МАБТ Валерия Богомолова рассказала, что этот индикатор демонстрирует стабильный рост после обвала весной 2020 года. Главной поддержкой индекса являются действия Федерального резерва США в контексте стимулирования американской экономики. Еще один фактор, положительно влияющим на динамику индекса Доу-Джонса – это план поддержки экономики США на 1,9 триллиона долларов, инициатором которого является президентом США Джозеф Байден.

Прибыль американских компаний растет

Главными бенефициарами восстановления экономики США стали ведущие американские компании, ценные бумаги которых входят в базу расчета индекса. Эти два элемента являются взаимосвязанными. Корпорации могут похвастаться хорошими доходами, а эхом этого есть положительная динамика индекса Доу-Джонса. Постепенная вакцинация населения США, которая уже пересекла отметку в 35%, тоже способствует росту индекса. По оценкам Forex Club, эта тенденция продлится в ближайшее время.

Как заработать на взлете индекса Dow Jones

Алгоритм инвестирования в индекс Dow Jones для украинских инвесторов очень прост. Например, они могут открыть и пополнить счет в компании Forex Club, специалисты которой создали специальную инвестиционную идею "Новые максимумы Dow Jones". В рамках этой инвестиционной идеи, вкладчики имеют возможность заработать на росте этого финансового инструмента. Эксперты прогнозируют, что старейший американский индекс, по меньшей мере ближайшие три месяца, будет только расти. Поэтому, выбрав этот индекс можно получить первые прибыли в кратчайшие сроки.

Новая инвестиционная идея от Forex Club / Фото Pexels

Новая инвестиционная идея: преимущества и алгоритм подключения

Выбрав инвестиционную идею "Новые максимумы Dow Jones" инвестор получит подробную информацию о ней. В описании клиент найдет данные о:

срок действия этой инвестиционной идеи,

точки открытия и закрытия сделки,

возможную прибыль и потенциальные риски,

техническое и фундаментальное обоснование этой идеи.

Все что нужно сделать для подключения – открыть и пополнить счет в Forex Club, а также оставить заявку на присоединение к этой идее. После обработки запроса инвестор получит описание инвестиционной идеи на электронную почту.

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Доход инвестиционной идеи "Новые максимумы Dow Jones" зависит от того, какой сценарий инвестирования выбирает клиент:

консервативный,

умеренный,

агрессивный,

На заработок также влияет сумма, которую инвестор готов вложить в проект.

Доходность консервативного сценария составляет 20%, умеренного – 40%, а агрессивной –80%. Инвестиционная идея рассчитана на 3 месяца, однако это не означает, что вкладчик обязан закрыть сделку в какой-то конкретный день. Если клиента устраивает прибыль, то он может закрыть инвестиции раньше, или наоборот дать прибыли расти.