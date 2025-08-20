Чому Індія відновила постачання російської нафти?

За останні тижні китайські НПЗ, серед яких Indian Oil Corporation і Bharat Petroleum, придбали близько 15 партій російської нафти з постачанням в жовтні та листопаді, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

За даними джерел, обізнаних з ситуацією, відновлення індійських закупівель може призвести до скорочення постачань для Китаю, який в період паузи з боку Індії збільшив обсяги імпорту нафти Urals.

Важливо! Крім Urals, Індія закуповує й інші сорти російської нафти, такі як Varandey і Siberian Light. При цьому індійські компанії не розкривають обсяги імпорту.

Причиною повернення Індії на ринок стали більші знижки на російську нафту. На флагманську марку Urals вони досягли приблизно 3 доларів за барель, що зробило сировину знову привабливою для індійських компаній.

Яка знижка на російську нафту?

Як зазначають Bloomberg, постачання російської нафти в Індію, ймовірно, збережуться на поточному рівні.

За словами заступника торгового представника Росії в Індії Євгена Гриви, Росія продає сировину Індії зі знижкою близько 5%, і саме це робить її важливим інструментом для стримування інфляції.

Примітно! Росія очікує, що Індія збереже високий рівень закупівель, а обсяг двосторонньої торгівлі буде зростати приблизно на 10% на рік.

Чому Індія призупиняла закупівлі російської нафти?

Індія відновила імпорт нафти з Росії на тлі торгового тиску на Індію з боку Вашингтона. Раніше президент США Дональд Трамп ввів 25-відсоткові мита на індійські товари та пригрозив збільшити їх до 50%, називаючи закупівлі російської нафти фактором, який допомагає фінансувати війну Росії проти України.

Важливо! Мита на індійські товари у 50%, які Трамп може ввести 27 серпня фактично зроблять індійський експорт до США обсягом неконкурентоспроможним. Наразі обсяг експорту складає 85 мільярдів доларів.

Нью-Делі, своєю чергою, заявляє, що буде продовжувати купувати нафту у найбільш вигідного постачальника і вважає введені тарифи необґрунтованими.

Чому Індія купує російську нафту?

Індія традиційно більшою мірою залежала від постачань з Близького Сходу та закуповувала лише незначні обсяги російської нафти.

Примітно! Для Індії привабливість російської нафти полягає в її нижчій вартості, що робить її важливим інструментом для стримування внутрішньої інфляції.

Однак ситуація змінилася у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і введення країнами "Великої сімки" цінової межі в 60 доларів за барель. Цей захід був спрямований на скорочення нафтових доходів Кремля при одночасному збереженні стабільності світових постачань.

Цікаво! До середини 2025 року обсяг імпорту нафти Індією з Росії досяг приблизно 1,7 мільйона барелів на добу, що склало майже 37% від усіх закордонних закупівель країни.