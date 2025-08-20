Почему Индия возобновила поставки российской нефти?

За последние недели китайские НПЗ, среди которых Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum, приобрели около 15 партий российской нефти с поставкой в октябре и ноябре, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным источников, знакомых с ситуацией, возобновление индийских закупок может привести к сокращению поставок для Китая, который в период паузы со стороны Индии увеличил объемы импорта нефти Urals.

Важно! Помимо Urals, Индия закупает и другие сорта российской нефти, такие как Varandey и Siberian Light. При этом индийские компании не раскрывают объемы импорта.

Причиной возвращения Индии на рынок стали большие скидки на российскую нефть. На флагманскую марку Urals они достигли примерно 3 долларов за баррель, что сделало сырье снова привлекательным для индийских компаний.

Какая скидка на российскую нефть?

Как отмечают Bloomberg, поставки российской нефти в Индию, вероятно, сохранятся на текущем уровне.

По словам заместителя торгового представителя России в Индии Евгения Гривы, Россия продает сырье Индии со скидкой около 5%, и именно это делает ее важным инструментом для сдерживания инфляции.

Примечательно! Россия ожидает, что Индия сохранит высокий уровень закупок, а объем двусторонней торговли будет расти примерно на 10% в год.

Почему Индия приостанавливала закупки российской нефти?

Индия возобновила импорт нефти из России на фоне торгового давления на Индию со стороны Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на индийские товары и пригрозил увеличить их до 50%, называя закупки российской нефти фактором, который помогает финансировать войну России против Украины.

Важно! Пошлины на индийские товары в 50%, которые Трамп может ввести 27 августа фактически сделают индийский экспорт в США объемом неконкурентоспособным. Сейчас объем экспорта составляет 85 миллиардов долларов.

Нью-Дели, свою очередь, заявляет, что будет продолжать покупать нефть у наиболее выгодного поставщика и считает введенные тарифы необоснованными.

Почему Индия покупает российскую нефть?

Индия традиционно в большей степени зависела от поставок с Ближнего Востока и закупала лишь незначительные объемы российской нефти.

Примечательно! Для Индии привлекательность российской нефти заключается в ее более низкой стоимости, что делает ее важным инструментом для сдерживания внутренней инфляции.

Однако ситуация изменилась в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину и введения странами "Большой семерки" ценового предела в 60 долларов за баррель. Эта мера была направлена на сокращение нефтяных доходов Кремля при одновременном сохранении стабильности мировых поставок.

Интересно! К середине 2025 года объем импорта нефти Индией из России достиг примерно 1,7 миллиона баррелей в сутки, что составило почти 37% от всех зарубежных закупок страны.