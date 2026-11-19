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Хто постачає найбільше нафти до Індії

У жовтні Індія наростила імпорт "чорного золота" до рекордних 5,58 мільйона барелів на добу. Це на 4,7% більше, ніж у вересні, та на 6,9% – порівняно з аналогічним періодом торік, пише Reuters із посиланням на нові торговельні дані.

Найбільшим постачальником сировини залишилася Росія, на яку припала приблизно третина закупівель. Індійські НПЗ почали активніше співпрацювати з країною-агресоркою ще наприкінці лютого на тлі ескалації на Близькому Сході. Водночас серед її найближчих конкурентів відбулася перестановка – Саудівська Аравія вперше з початку війни в Ірані випередила Об'єднані Арабські Емірати:

за підсумками жовтня імпорт російської нафти зріс на 3,5% за місяць – до 1,85 мільйона барелів на добу;

натомість надходження із Саудівської Аравії сягнули восьмимісячного максимуму – близько 790 тисяч барелів;

постачання з ОАЕ скоротилося до семимісячного мінімуму – 612 тисяч барелів.

Цікаво, що для відновлення своїх позицій на індійському ринку Ер-Ріяд запропонував покупцям знижки. За словами джерел у нафтопереробній галузі, це дозволило компенсувати високі витрати на транспортування та зробити саудівську сировину конкурентоспроможнішою. Окрім того, у жовтні королівство наростило видобуток та збільшило обсяги експорту через порт Янбу на узбережжі Червоного моря після атак, унаслідок яких було пошкоджено нафтопровід "Схід – Захід".

Динаміка імпорту нафти до Індії з Росії та через Ормузьку протоку / Інфографіка Bloomberg, дані Kpler

Нагадаємо, раніше експорт із Саудівської Аравії скоротився через проблеми із судноплавством в Ормузькій протоці, спричинені війною в регіоні. Натомість ОАЕ почали стрімко відновлювати обсяги продажів уже з квітня, організувавши перевалку нафти з танкера на танкер за межами цієї водної артерії. У такий спосіб вони прагнули зміцнити свої позиції на ключових ринках збуту після виходу з ОПЕК.

До слова, намагання обох країн Перської затоки наростити постачання сировини загострило конкуренцію між ними, особливо в Азії.