Що відомо про скорочення імпорту російської нафти Індією?

Уже у п'ятницю джерела в індійській промисловості не підтвердили скорочення імпорту російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Щобільше, потенційного зменшення не спостерігається на жодному виробництві. Водночас, імовірно, ці зміни можуть стати відчутними потім.

Нафтопереробні заводи вже розмістили замовлення на листопадове завантаження, зокрема деякі вантажі з прибуттям у грудні, тому будь-яке скорочення може бути помітним у показниках імпорту за грудень або січень,

– зазначає видання.

Цього місяця імпорт російської нафти до Росії зросте приблизно на 20% до 1,9 мільйона барелів на день. Так відбувається у тому числі через удари України по російських НПЗ.

Зверніть увагу! Індія є найбільшим покупцем російської нафти морським шляхом, після 2022 року, зокрема, через введення санкцій проти Росії.

Чому Індія мала скоротити імпорт російської нафти?

Трамп вимагав від Індії скорочення імпорту російської нафти. Зокрема, через це американський президент ввів мита. У цю середу Трампу начебто вдалося домовитись з індійським прем'єром Моді.

Аби спонукати Індію відмовитись від російської нафти, Трамп пропонував натомість американську. Своєю чергою Моді, пообіцяв більш ніж подвоїти свої щорічні закупівлі енергоносіїв у США, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо! Індія неодноразово наголошувала, що їй вигідно купувати російську нафту, адже вона має низьку ціну.