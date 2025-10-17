Что известно о сокращении импорта российской нефти Индией?

Уже в пятницу источники в индийской промышленности не подтвердили сокращение импорта российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Целое состояние из лома: за сколько можно сдать золото сегодня

Более того, потенциального уменьшения не наблюдается ни на одном производстве. В то же время, вероятно, эти изменения могут стать ощутимыми потом.

Нефтеперерабатывающие заводы уже разместили заказы на ноябрьскую загрузку, в частности некоторые грузы с прибытием в декабре, поэтому любое сокращение может быть заметным в показателях импорта за декабрь или январь,

– отмечает издание.

В этом месяце импорт российской нефти в Россию вырастет примерно на 20% до 1,9 миллиона баррелей в день. Так происходит в том числе из-за ударов Украины по российским НПЗ.

Обратите внимание! Индия является крупнейшим покупателем российской нефти морским путем, после 2022 года, в частности, из-за введения санкций против России.

Почему Индия должна была сократить импорт российской нефти?

Трамп требовал от Индии сокращения импорта российской нефти. В частности, из-за этого американский президент ввел пошлины. В эту среду Трампу вроде бы удалось договориться с индийским премьером Моди.

Чтобы побудить Индию отказаться от российской нефти, Трамп предлагал взамен американскую. В свою очередь, Моди пообещал более чем удвоить свои ежегодные закупки энергоносителей в США, сообщает Bloomberg.

Напомним! Индия неоднократно подчеркивала, что ей выгодно покупать российскую нефть, ведь она имеет низкую цену.