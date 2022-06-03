Йдеться про те, що Ілон Маск має дуже погане передчуття стосовно економіки й тому він має скоротити 10% штату у компанії Tesla.

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Маск про економіку та компанію Tesla

Ілон Маск надіслав лист під назвою "призупинити найм в усьому світі". Цікаво, що це він зробив всього через два заяви, що співробітники Tesla мають повернутися до роботи в офісі або звільнятися. Таким чином, Маск поповнив лави тих бізнесменів, які говорять про ризики рецесії.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Згідно з щорічною заявою SEC, станом на кінець 2021 року в компанії та її дочірніх фірмах працювало майже 100 тисяч людей. У п'ятницю акції виробника електрокарів впали приблизно на 3% у США на перед ринкових торгах. Тоді як на німецькій фондовій біржі зафіксували падіння на рівні 3,6%.

Позиції Tesla на ринку та капітал Маска

Станом на 3 червня 2022 року, видання Forbes оцінює статки Ілона Маска у 216,5 мільярда доларів. За версією Bloomberg, американський бізнесмен та засновник компаній Tesla й SpaceX володіє капіталом у розмірі 227 мільярдів доларів. Він є найзаможнішою людиною світу.

Водночас акції Tesla, лише ця компанія мільярдера є публічною, на момент створення цього матеріалу, коливається на рівні 702,59 долара за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація фірми становить 728,1 мільярда доларів США.

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