Ілон Маск знову обвалив біткойн: до чого тут розбите серце

У п'ятницю на біткойн чекав неприємний сюрприз. Лідер ринку криптовалют подешевшав відразу на 6%. Причиною обвалу, як зазвичай, став твіт генерального директора Tesla Ілона Маска.

Схоже, що твіттер мільярдера перетворився на потужний інструмент впливу на цифрові валюти. Цього разу Маск зізнався, що його почуття до біткойна пройшли.

Зверніть увагу Ефект Ілона Маска: як мільярдер впливає на фінансові ринки через Twitter

Ефект Ілона Маска

Мільярдер опублікував у твіттері жарт про пару, стосунки якої завершилися через партнера-чоловіка, який любив цитувати пісні Linkin Park. Ілон Маск також додав хештег #Bitcoin та смайлик розбитого серця.

За даними Coin Metrics, вартість біткойна впала до 36 тисяч доларів. Обвал біткойна призвів до падіння й інших криптовалют:

Ethereum впав на 7% до 2600 доларів,

доларів, Dogecoin – на 8%. Вартість цифрової валюти становить 36 центів.

Буремний період

З початку 2021 року біткойн встиг не лише досягнути історичного максимуму – майже 65 тисяч доларів, але й за місяць після того впасти до 30 тисяч доларів за монету. Зараз вартість біткойна більше ніж, на 40% менша своєї пікової позначки. Хоча прогнозують, що у 2021 році цифрова валюта виросте на 30%.

До теми Ілон Маск "підірвав" акції Samsung: яка вірусна пісня зіграла головну роль

Вплив Маска на ціну криптовалют не є секретом. Наприклад, у травні він повідомив, що Tesla відмовляється приймати платежі у біткойнах. Після цього крипторинок втратив сотні мільярдів доларів за одну добу. Експерти JPMorgan повідомили, що вартість віртуальної валюти може впасти ще більше, оскільки інституційні інвестори не поспішають скуповувати біткойн на падінні. Фанати біткойна розглядають цифрову валюту як аналог золота у контексті сховища для капіталу. Свою позицію вони аргументують тим, що біткойн – інструмент захисту від інфляції.