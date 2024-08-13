Маск виступив на захист нафтогазового сектору: до чого закликав мільярдер

Ілон Маск зробив несподівану заяву під час інтерв’ю з колишнім президентом Дональдом Трампом на своїй соціальній мережі X.

Ілон Маск виступив за нафтогазову промисловість

У своєму інтерв'ю Ілон Маск висловив підтримку індустрії викопного пального. Маск, який схарактеризував свої погляди на енергетику як "досить помірковані", стверджував, що економіка зазнає краху, якщо нафтові та газові компанії будуть змушені припинити свою діяльність.

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Він висловив припущення, що перехід до сталої енергетичної економіки може тривати 50 або 100 років, що значно довше за терміни, які вказують вчені для запобігання катастрофічним змінам клімату. Пізніше Трамп збільшив цей термін до 500 – 1000 років.

Тож це не означає, що дім загориться негайно. Але я думаю, що це те, до чого нам потрібно рухатися… Можливо, краще рухатися швидше, ніж повільніше. Але так, щоб не паплюжити нафтогазову галузь і не створювати труднощів у короткостроковій перспективі,

– сказав Маск.

Втім, він визнав, що подальше використання викопного палива погіршить якість повітря, що може спричинити "головний біль і нудоту". Однак при цьому він продовжував стверджувати, що немає потреби поспішати з переходом на відновлювальні джерела енергії.

Трамп також згадав про електромобілі, зазначивши, що їхня енергетична база все ще залежить від викопного пального. Він також запропонував Ілону Маску встановити сонячні панелі на дахи електромобілів.