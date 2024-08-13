Илон Маск за нефтегазовую промышленность

В своем интервью Илон Маск выразил поддержку индустрии ископаемого топлива. Маск, который охарактеризовал свои взгляды на энергетику как "достаточно умеренные", утверждал, что экономика потерпит крах, если нефтяные и газовые компании будут вынуждены прекратить свою деятельность.

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Он высказал предположение, что переход к устойчивой энергетической экономике может длиться 50 или 100 лет, что значительно дольше сроков, которые указывают ученые для предотвращения катастрофических изменений климата. Позже Трамп увеличил этот срок до 500 – 1000 лет.

Поэтому это не означает, что дом загорится немедленно. Но я думаю, что это то, к чему нам нужно двигаться... Возможно, лучше двигаться быстрее, чем медленнее. Но так, чтобы не порочить нефтегазовую отрасль и не создавать трудностей в краткосрочной перспективе,

– сказал Маск.

Впрочем, он признал, что дальнейшее использование ископаемого топлива ухудшит качество воздуха, что может вызвать "головную боль и тошноту". Однако при этом он продолжал утверждать, что нет нужды спешить с переходом на возобновляемые источники энергии.

Интересно! Трамп также упомянул об электромобилях, отметив, что их энергетическая база все еще зависит от ископаемого топлива. Он также предложил Илону Маску установить солнечные панели на крыши электромобилей.