Илон Маск за нефтегазовую промышленность
В своем интервью Илон Маск выразил поддержку индустрии ископаемого топлива. Маск, который охарактеризовал свои взгляды на энергетику как "достаточно умеренные", утверждал, что экономика потерпит крах, если нефтяные и газовые компании будут вынуждены прекратить свою деятельность.
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Он высказал предположение, что переход к устойчивой энергетической экономике может длиться 50 или 100 лет, что значительно дольше сроков, которые указывают ученые для предотвращения катастрофических изменений климата. Позже Трамп увеличил этот срок до 500 – 1000 лет.
Поэтому это не означает, что дом загорится немедленно. Но я думаю, что это то, к чему нам нужно двигаться... Возможно, лучше двигаться быстрее, чем медленнее. Но так, чтобы не порочить нефтегазовую отрасль и не создавать трудностей в краткосрочной перспективе,
– сказал Маск.
Впрочем, он признал, что дальнейшее использование ископаемого топлива ухудшит качество воздуха, что может вызвать "головную боль и тошноту". Однако при этом он продолжал утверждать, что нет нужды спешить с переходом на возобновляемые источники энергии.