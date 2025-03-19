"Знищив репутацію Tesla": потужний інвестор закликає Ілона Маска до радикальних кроків

Інвестор, який володіє сотнями тисяч акцій Tesla, розкритикував Ілона Маска, Ба більше, він звернувся до мільярдера із важливим закликом.

Інвестор розкритикував найбагатшу людину світу

Інвестор Росс Гербер закликав генерального директора Ілона Маска або піти з посади, або зосередитися на виробнику електромобілів. Компанія Гербера має приблизно 260 тисяч акцій Tesla у своєму інвестиційному портфелі, які оцінили в близько 105 мільйонів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Гербер вважає, що через дії Маска компанія Tesla опинилася в кризі. Для розуміння, ринкова капіталізація Tesla зменшилася на понад 800 мільярдів з грудня. Нагадаємо, що лише в середині березня ціна акції Tesla обвалилася на понад 15%. Цінні папери зафіксували найгірший день для компанії на ринку з вересня 2020 року.

Інвестор вважає, що Маск повинен або повернутися до повноцінного управління компанією та відмовитися від інших посад, або зосередити свою увагу на своїй "роботі" в уряді США, але знайти нового генерального директора, який буде займатися справами компанії.

До теми! Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі навіть попри те, що з початку року втратив 130 мільярдів доларів. Станом на 19 березня Bloomberg оцінює капітал Маска в 303 мільярди доларів. Статки Маска напряму пов'язані із вартістю акцій Tesla на біржі.

Росс Гербер вважає, що Ілон Маск просто знищив репутацію компанії Tesla. З його слів, продажі компанії падають, що свідчить про кризу. Зокрема, за січень продажі Tesla в Європі обвалилися на 45%, тоді як конкуренти фіксували зростання попиту на свої автівки. Інвестор наголосив, що найкращий продукт на ринку не виходить продати через неоднозначність генерального директора Tesla.

Зверніть увагу! На момент створення цього матеріалу, ціна акцій Tesla коливається на рівні 225 доларів за даними Google Фінанси. Капіталізація компанії становить 706 мільярдів доларів.