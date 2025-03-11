Акції Tesla обвалилися в ціні

Цінні папери виробника електрокарів Tesla на початку тижня обвалилися в ціні на понад 15%. Загалом 10 березня стало найгіршим днем для компанії на ринку з вересня 2020 року, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Цікаво, що попередні декілька тижнів також були складними для компанії Ілона Маска. У п'ятницю, 7 березня, акції Tesla завершили торгову сесію, зафіксувавши сьомий тиждень падіння поспіль. Це найдовший період знецінення цінних паперів з виходу виробника електрокарів на біржу Nasdaq. Tesla стала публічною у 2010 році.

Причини обвалу Tesla та статки Маска

Акції Tesla падають в ціні кожного тижня відколи Ілон Маск приєднався до команди Дональда Трампа у Вашингтоні. Нагадаємо, що Маск очолює Департамент ефективності уряду США. Ще одна причина падіння цін на Tesla – це різке зменшення продажів. Зокрема, за січень продажі Tesla в Європі обвалилися на 45%, тоді як попит на автівки конкурентів в регіоні зростає.

Додамо, що Ілон Маск стрімко втрачає гроші через обвал акцій Tesla:

Останні втрати бізнесмена видання Bloomberg оцінило в 29 мільярдів доларів.

З початку року Ілон Маск втратив 132 мільярди доларів.

Маск все ще залишається найбагатшою людиною у світі з капіталом у розмірі 301 мільярд доларів.

Наскільки впали акції Tesla

Загалом акції Tesla впали в ціні більше ніж на 50% з середини грудня 2024 року. Для розуміння, 17 грудня цінні папери досягли пікового рівня з ціною в 479,86 долара. Через обвал ринкова капіталізація Tesla зменшилася на 800 мільйонів доларів, а компанія вилетіла з клубу трильйонерів.

На момент створення цього матеріалу, акції Tesla оцінюють в 222,15 долара за штуку. З початку року цінні папери подешевшали на майже 45%, за даними Google Фінанси. Ринкова капіталізація компанії становить 696,19 мільярда доларів.