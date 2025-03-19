"Уничтожил репутацию Tesla": мощный инвестор призывает Илона Маска к радикальным шагам

Инвестор, владеющий сотнями тысяч акций Tesla, раскритиковал Илона Маска, более того, он обратился к миллиардеру с важным призывом.

Инвестор раскритиковал самого богатого человека мира

Инвестор Росс Гербер призвал генерального директора Илона Маска или уйти с должности, или сосредоточиться на производителе электромобилей. Компания Гербера имеет примерно 260 тысяч акций Tesla в своем инвестиционном портфеле, которые оценили в около 105 миллионов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Гербер считает, что из-за действий Маска компания Tesla оказалась в кризисе. Для понимания, рыночная капитализация Tesla уменьшилась более чем на 800 миллиардов с декабря. Напомним, что только в середине марта цена акции Tesla обвалилась более чем на 15%. Ценные бумаги зафиксировали худший день для компании на рынке с сентября 2020 года.

Инвестор считает, что Маск должен либо вернуться к полноценному управлению компанией и отказаться от других должностей, или сосредоточить свое внимание на своей "работе" в правительстве США, но найти нового генерального директора, который будет заниматься делами компании.

К теме! Илон Маск является самым богатым человеком в мире даже несмотря на то, что с начала года потерял 130 миллиардов долларов. По состоянию на 19 марта Bloomberg оценивает капитал Маска в 303 миллиарда долларов. Состояние Маска напрямую связаны со стоимостью акций Tesla на бирже.

Росс Гербер считает, что Илон Маск просто уничтожил репутацию компании Tesla. По его словам, продажи компании падают, что свидетельствует о кризисе. В частности, за январь продажи Tesla в Европе обвалились на 45%, тогда как конкуренты фиксировали рост спроса на свои автомобили. Инвестор отметил, что лучший продукт на рынке не получается продать из-за неоднозначности генерального директора Tesla.

Обратите внимание! На момент создания этого материала, цена акций Tesla колеблется на уровне 225 долларов по данным Google Финансы. Капитализация компании составляет 706 миллиардов долларов.