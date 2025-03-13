Чи справді Ілон Маск у 2025 році втратив більше, ніж США виділили Україні з початку війни

Ілон Маск з початку року втратив десятки мільярдів доларів. Навіть з'явилася інформація, що втрати Маска за трохи більше, як два місяці перевищили суму, яку США виділили Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Скільки Ілон Маск втратив з початку року

Статки Ілона Маска, який є найбагатшою людиною у світі, у 2025 році стрімко зменшуються. Бізнесмен зафіксував найбільші втрати серед першої десятки рейтингу, пише 24 Канал з посиланням Bloomberg.

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Загалом за трохи більше, як два місяці 2025 року Ілон Маск втратив 113 мільярдів доларів або 26,2% свого капіталу. На момент створення цього матеріалу, бізнесмен володіє капіталом у розмірі 319 мільярдів доларів. Нагадаємо, що Ілон Маск планує виділити Дональду Трампу ще 100 мільйонів доларів. Це означає, що "інвестиції" мільярдери в політичне просування президента США можуть скласти майже 400 мільярдів доларів.

Цікаво! Різниця між першим та другим й третіми місяцями у рейтингу становить 100 мільярдів доларів, оскільки Джефф Безос та Марк Цукерберг володіють статками у розмірі 219 мільярдів доларів кожен.

Крім того, ширяться чутки, що втрати Маска з початку року перевищили суму, яку США виділили Україні з 2022 року – початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Проте факти свідчать, що це неправда.

Скільки США витратили на Україну

По-перше, існують різні розрахунки щодо коштів, які США за останні роки виділили Україні в різних форматах. Через різні підходи суми різняться, що сприяє появі численних маніпуляцій навколо цієї теми. Зокрема, наведемо такі дані:

У німецькому The Kiel Institute вважають, що США виділили Україні з 2022 року 119,7 мільярда доларів, за даними BBC;

Міністерство оборони США також оприлюднило дані про всі витрати на операцію "Атлантична рішучість" – відповідь на російське вторгнення в Україну. Згідно зі звітом відомства, йдеться про 182,8 мільярда доларів.

Ці цифри також свідчать, що заяви президента Дональда Трампа про те, що США виділили Україні 300 – 350 мільярдів доларів також є, щонайменше, перебільшенням.