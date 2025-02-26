Ілон Маск за день втратив майже все, що "заробив" завдяки перемозі Трампа на виборах

Американський підприємець Ілон Маск, який на сьогодні є активним учасником політичного процесу, стрімко втрачає гроші. Це пов'язано з динамікою акцій Tesla на фондовій біржі.

Ілон Маск втратив десятки мільярдів доларів за день

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск з початку року фіксує стрімке зменшення свого капіталу. Статки Маска уже впали нижче психологічної позначки в 400 мільярдів доларів та продовжують зменшуватися, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Лише за день Маск втратив 22,2 мільярда доларів. Паралельно акції Tesla, від яких залежить капітал мільярдера, обвалилися в ціні. Цінні папери подешевшали на 8,39% за сьогодні, за даними Google Фінанси. Ба більше, акції виробника електрокарів втрачають позиції на біржі з початку року:

За останні 5 днів акції Tesla подешевшали на 14,41%

Знецінення за місяць сягнуло майже 24%;

Тоді як з січня цінні папери просіли в ціні на понад 25%.

До теми! Ринкова капіталізація Tesla становить 948,81 мільярда доларів. Цей показник опустився нижче позначки в трильйон доларів вперше з початку листопада 2024 року. До цього Tesla була поза клубом компаній з трильйонним капіталом з квітня 2022 року. Виробник електрокарів також опустився на одну позицію в рейтингу найдорожчих компаній у світі та закриває десятку лідерів, згідно з даними Global Ranking.

З початку року Ілон Маск втратив 74,5 мільярда доларів. Цікаво, що мільярдер всього за день втратив майже весь приріст, який зафіксував після перемоги Дональда Трампа на виборах – 26,5 мільярда доларів станом на 7 листопада 2024 року. На цю мить капітал найбагатшої людини світу становить 358 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що Маск не просто активно підтримував республіканця, але й вклав в його передвиборчу кампанію понад 260 мільйонів доларів.

Чому акції Tesla падають в ціні

На сьогодні виділяють відразу декілька причин знецінення акцій Tesla. Одна з ключових – суттєве падіння продажів виробника електрокарів в Європі. Цей регіон є одним із найбільших ринків у світі. Для розуміння, лише за січень продажі Tesla обвалилися на 45% по всій Європі, тоді як її конкуренти фіксують суттєве зростання попиту на свої електромобілі.

Також виділяють посилення конкуренції для Tesla з боку китайських та європейських компаній. Ще один фактор впливу – це політична активність Маска.