Ілон Маск прагне впливати на політику Великої Британії

Бізнесмен та мільярдер Ілон Маск може сколихнути британську політику напередодні наступних виборів, підтримавши політика Найджела Фараджа. Він хоче бачити його на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Йдеться про те, що Маск може пожертвувати 100 мільйонів доларів Найджелу Фараджу. Бізнесмен уже публічно висловлював свою неприязнь до лідера лейбористів та чинного прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Видання Telegraph недавно повідомило, що британці більш схвально ставляться до Дональда Трампа та найбагатшої людини у світі Ілона Маска. Чинного лідера Великої Британії позитивно оцінюють лише 26% опитаних, тоді як Маска підтримують 29%.

Важливо! У листопаді 2024 року Найджел Фарадж заявив, що Україна не може перемогти Росію. Він поставив під сумнів доцільність дозволу США на використання ракет для атак по російських цілях, згідно з даними Politico.

Повідомляють, що високопоставлені політики-консерватори та бізнес-лідери вважають, що існує реальна можливість того, що Ілон Маск зробить величезну пожертву Фараджу.

Нагадаємо, що під час президентських виборів у США, Маск підтримав кампанію Дональда Трампа на 200 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про "лотерею" з роздачі 1 мільйона доларів на день виборцям у ключових штатах у США.