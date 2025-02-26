Илон Маск потерял десятки миллиардов долларов за день

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск с начала года фиксирует стремительное уменьшение своего капитала. Состояние Маска уже упало ниже психологической отметки в 400 миллиардов долларов и продолжает уменьшаться, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Только за день Маск потерял 22,2 миллиарда долларов. Параллельно акции Tesla, от которых зависит капитал миллиардера, обвалились в цене. Ценные бумаги подешевели на 8,39% за сегодня, по данным Google Финансы. Более того, акции производителя электрокаров теряют позиции на бирже с начала года:

За последние 5 дней акции Tesla подешевели на 14,41%

Обесценивание за месяц достигло почти 24%;

Тогда как с января ценные бумаги просели в цене более чем на 25%.

К теме! Рыночная капитализация Tesla составляет 948,81 миллиарда долларов. Этот показатель опустился ниже отметки в триллион долларов впервые с начала ноября 2024 года. До этого Tesla была вне клуба компаний с триллионным капиталом с апреля 2022 года. Производитель электрокаров также опустился на одну позицию в рейтинге самых дорогих компаний в мире и закрывает десятку лидеров, согласно данным Global Ranking.

С начала года Илон Маск потерял 74,5 миллиарда долларов. Интересно, что миллиардер всего за день потерял почти весь прирост, который зафиксировал после победы Дональда Трампа на выборах – 26,5 миллиардов долларов по состоянию на 7 ноября 2024 года. На данный момент капитал самого богатого человека мира составляет 358 миллиардов долларов.

Напомним, что Маск не просто активно поддерживал республиканца, но и вложил в его предвыборную кампанию более 260 миллионов долларов.

Почему акции Tesla падают в цене

На сегодня выделяют сразу несколько причин обесценивания акций Tesla. Одна из ключевых – существенное падение продаж производителя электрокаров в Европе. Этот регион является одним из крупнейших рынков в мире. Для понимания, только за январь продажи Tesla обвалились на 45% по всей Европе, тогда как ее конкуренты фиксируют существенный рост спроса на свои электромобили.

Также выделяют усиление конкуренции для Tesla со стороны китайских и европейских компаний. Еще один фактор влияния – это политическая активность Маска.