Ілон Маск стрімко втрачає гроші

Ілон Маск, який є найбагатшою людиною у світі, з початку 2025 року, стрімко втрачає гроші. З січня статки Маска зменшилися на понад 30 мільярдів доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Варте уваги Сирія отримала банкноти нацвалюти, які готували для режиму Асада: до чого тут Росія

Станом на 17 лютого Ілон Маск зафіксував найбільші втрати серед 10 найбагатших людей світу, але його статусу найбагатшої людини у світі нічого не загрожує. Його капітал з початку року зменшився на 34,1 мільярда доларів до 398 мільярдів доларів. Видання Forbes оцінює статки Маска в 394,2 мільярда доларів.

До теми! Друге та третє місце у рейтингу багатіїв займають Марк Цукерберг та Джефф Безос, статки яких оцінили у 259 мільярдів доларів та 248 мільярдів доларів відповідно. Маск випереджає їх обох на понад 100 мільярдів доларів.

Капітал Маска суттєво залежить від динаміки акцій компанії Tesla на фондовому ринку. З початку 2025 року цінні папери виробника електрокарів майже на 12%. На момент створення цього матеріалу, акції Tesla торгуються на рівні 353,92 долара. Ринкова капіталізація компанії становить 1,14 трильйона доларів, за даними MarketWatch.

На позиції Tesla на біржі тисне кілька факторів: