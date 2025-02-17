Ілон Маск стрімко втрачає гроші
Ілон Маск, який є найбагатшою людиною у світі, з початку 2025 року, стрімко втрачає гроші. З січня статки Маска зменшилися на понад 30 мільярдів доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Станом на 17 лютого Ілон Маск зафіксував найбільші втрати серед 10 найбагатших людей світу, але його статусу найбагатшої людини у світі нічого не загрожує. Його капітал з початку року зменшився на 34,1 мільярда доларів до 398 мільярдів доларів. Видання Forbes оцінює статки Маска в 394,2 мільярда доларів.
До теми! Друге та третє місце у рейтингу багатіїв займають Марк Цукерберг та Джефф Безос, статки яких оцінили у 259 мільярдів доларів та 248 мільярдів доларів відповідно. Маск випереджає їх обох на понад 100 мільярдів доларів.
Капітал Маска суттєво залежить від динаміки акцій компанії Tesla на фондовому ринку. З початку 2025 року цінні папери виробника електрокарів майже на 12%. На момент створення цього матеріалу, акції Tesla торгуються на рівні 353,92 долара. Ринкова капіталізація компанії становить 1,14 трильйона доларів, за даними MarketWatch.
На позиції Tesla на біржі тисне кілька факторів:
- Сповільнення продажів електромобілів.
- Репутаційні ризики, які пов'язані з Ілоном Маском.
- Результати компанії за четвертий квартал 2024 року не виправдали очікування Волл-стріт.
- Митна політика Дональда Трампа. Для прикладу, адміністрація чинного президента США запровадила мита на імпортні сталь та алюміній, які критично важливі для виготовлення автомобілів.