Илон Маск стремительно теряет деньги

Илон Маск, который является самым богатым человеком в мире, с начала 2025 года, стремительно теряет деньги. С января состояние Маска уменьшилось более чем на 30 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По состоянию на 17 февраля Илон Маск зафиксировал наибольшие потери среди 10 самых богатых людей мира, но его статусу самого богатого человека в мире ничего не угрожает. Его капитал с начала года уменьшился на 34,1 миллиарда долларов до 398 миллиардов долларов. Издание Forbes оценивает состояние Маска в 394,2 миллиарда долларов.

К теме! Второе и третье место в рейтинге богачей занимают Марк Цукерберг и Джефф Безос, состояние которых оценили в 259 миллиардов долларов и 248 миллиардов долларов соответственно. Маск опережает их обоих более чем на 100 миллиардов долларов.

Капитал Маска существенно зависит от динамики акций компании Tesla на фондовом рынке. С начала 2025 года ценные бумаги производителя электрокаров почти на 12%. На момент создания этого материала, акции Tesla торгуются на уровне 353,92 доллара. Рыночная капитализация компании составляет 1,14 триллиона долларов, по данным MarketWatch.

На позиции Tesla на бирже давит несколько факторов: