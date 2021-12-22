Ілон Маск розповів про свою обіцянку щодо продажу акцій Tesla та розкритикував Каліфорнію

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що він продав достатньо акцій виробника електрокарів та розкритикував штат Каліфорнія.

У листопаді 2021 року Ілон Маск провів у твітер цікаве опитування. Він запитав своїх підписників, чи варто йому продати 10% акцій виробника електрокарів задля того, щоб заплатити податки. Більшість проголосувала "за".

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Ілон Маск й акції Tesla

Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США, Ілон Маск реалізував опціони на придбання 2 мільйонів цінних паперів та продав ще близько 584 тисяч акцій Tesla 21 грудня. Таким чином, загальна кількість акцій, проданих за останній місяць, становить 13,5 мільйона – приблизно 80% від того, що було у планах Маска. Це трохи менше, ніж майже 17 мільйонів активів, що дорівнює 10% акцій виробника електрокарів, які належать бізнесмену.

Я продав достатньо акцій, щоб досягти приблизної позначки у 10% з врахуванням реалізації опціонів, і в цьому я намагався бути точним,

– розповів очільник компанії Tesla.

Що таке опціони Це фінансовий інструмент, який надає право придбати або продати у майбутньому базовий актив на умовах визначених на час укладення такого опціону. Цей інструмент також відомий як опціонний контракт.

До проведення опитування у соціальній мережі у портфелі Ілона Маска було 17% цінних паперів Tesla, вартість яких оцінювали у 200 мільярдів доларів, тоді як 10% – майже у 21 мільярд доларів. Продажі цінних паперів виробника електрокарів принесли понад 14 мільярдів доларів.

Ілон Маск й акції Tesla / Фото Getty Images

Фактор Каліфорнії

Ілон Маск також нещодавно повідомив, що у 2021 році він заплатить понад 11 мільярдів доларів у вигляді податків. Тема з податками мільярдера знову гучно прозвучала через його дискусію у твітер з американською сенаторкою. Крім того, він прокоментував рішення щодо підвищення податків у штаті Каліфорнія.

Колись Каліфорнія була територією можливостей, а тепер вона стає все більше і більше територією з надмірним регулюванням, надмірним оподаткуванням,

– сказав Маск.

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У 2021 році бізнесмен переніс свою резиденцію та штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії до Техасу, значно знизивши податки. Актуальні дані щодо капіталу Маску та акцій виробника електрокарів: